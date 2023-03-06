【兩會焦點】杭迎偉建議進一步支持浦東加快開展綜合改革試點

《經濟通通訊社６日專訊》十四屆全國人大一次會議上海代表團昨日下午舉行全體會議，審

議政府工作報告。全國人大代表，浦東新區區長杭迎偉在會上表示，浦東引領區建設將在推進中

國式現代化的過程中發揮好開路先鋒、示範引領、突破攻堅的作用。要對標最高標準、最好水平

，為推進高水平改革開放試制度、探新路。

他又建議，進一步支持浦東加快開展綜合改革試點，以授權清單方式賦予浦東更大改革自主

權；進一步支持自貿試驗區提升戰略盡快落地。（ｌｃ）

