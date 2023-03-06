【兩會焦點】李克強：穩健貨幣政策精準有力，保持人民幣匯率穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大５日在北京人民大會堂開幕，國務

院總理李克強作任內最後一份政府工作報告。報告提出，穩健的貨幣政策要精準有力。保持廣義

貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，支持實體經濟發展。保持人民幣匯率

在合理均衡水平上的基本穩定。稅費優惠政策，對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延

續，該優化的優化。



＊完善新型舉國體制，突出企業科技創新主體地位＊



報告提出，產業政策要發展和安全並舉。促進傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業

，著力補強產業鏈薄弱環節。科技政策要聚焦自立自強。完善新型舉國體制，發揮好政府在關鍵

核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位。社會政策要兜牢民生底線。落實落細

就業優先政策，把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置，切實保障好基本民

生。

針對部分群眾生活困難增多，強化基本民生保障。階段性擴大低保等社會保障政策覆蓋面，

將更多困難群體納入保障範圍。延續實施失業保險保障擴圍政策，共向１０００多萬失業人員發

放失業保險待遇。向更多低收入群眾發放價格補貼，約６７００萬人受益。免除經濟困難高校畢

業生２０２２年國家助學貸款利息並允許延期還本。

