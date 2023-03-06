【兩會解讀】發改委：５％目標符經濟運行走勢，有利引導高質發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》今年政府工作報告設定經濟增長目標為５％

，國家發改委副主任趙辰昕表示，中國仍是發展中國家，發展是第一要務，需要在提高發展質量

效益基礎上長期保持合理經濟增長；同時，統籌推進擴大就業、改善民生、防範化解風險等工作

，也需要保持一定的經濟增速。其次，５％左右的預期目標符合經濟運行走勢，符合經濟發展規

律，也有利於引導各方面更加注重提高經濟發展質量和效益，加快構建新發展格局，推動高質量

發展。此外，３１個省區市中有２７個省份預期目標高於全國，其中有２３個省份為５﹒５％或

以上，為全國目標實現創造了條件、打下了基礎。



＊進一步釋放居民消費潛力，推動投資更快更多形成實物工作量＊



他表示，下一步，有五個方面的重點工作。一是加大宏觀政策調控力度，保持政策的連續性

協調性、增強有效性針對性，加強各項政策的統籌銜接和協調配合，做好各項政策與宏觀政策取

向一致性評估。今年，要形成更大的政策合力。

二是把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，進一步釋放居民消費潛力

，推動投資更快更多形成實物工作量，深入實施創新驅動發展戰略，加快建設現代化產業體系，

以高質量的產品和服務供給適應、引領、創造新需求，推動供需在更高水平上實現良性循環。

三是構建高水平社會主義市場經濟體制，推進高水平對外開放，不斷激發發展動力活力。



＊穩妥處置化解房地產、金融、地方政府債務等領域風險＊



四是統籌發展和安全，穩妥處置化解房地產、金融、地方政府債務等領域風險，切實加強糧

食、能源資源、重要產業鏈供應鏈等領域安全能力建設。

五是落實落細就業優先政策，強化基本公共服務，持續保障和改善民生。同時，將進一步加

強經濟監測預測預警和政策預研儲備，不斷豐富政策工具箱，堅持底線思維，做好應對復雜困難

局面的各項工作准備，牢牢把握工作主動權，推動經濟運行整體向好。

