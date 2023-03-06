【兩會解讀】國泰君安：今年政府工作報告有兩大變化三處亮點

《經濟通通訊社６日專訊》第十四屆全國人民代表大會第一次會議昨日上午在北京人民大會

堂開幕。國務院總理李克強作政府工作報告指出，今年國內生產總值ＧＤＰ目標是增長５％左右

。

國泰君安發布報告指，今年的政府工作報告在篇幅和結構上有兩大變化和三個亮點。兩大變

化包括：對過去五年工作成績的總結篇幅佔比明顯提升；以及報告首次單列了加快建設現代化產

業體系（前沿技術、數字經濟、平台經濟）、切實落實「兩個毫不動搖」（國資國企改革、真招

實策提振市場預期和信心）、防範化解重大風險（金融體制改革、房地產、地方債務），結構調

整對應後續工作的重要方向。



＊對總量經濟表態平淡，亮點在推動新發展格局落地＊



三處亮點包括：一是繼續淡化宏觀槓桿率的表述；二是繼續淡化供給側結構性改革，擴內需

重要性靠前；三是民營企業表態積極，未來關注中央設置資本綠燈對信心的提振。總體而言，報

告對總量經濟表態平淡，亮點在推動新發展格局的落地上。

國泰君安認為，今年的政府工作報告對市場的影響有三點：一是對增速追求和政策力度短期

再定價（對刺激政策以及量的預期有所下修）；二是對主要政策方向再次確定（擴內需、現代化

產業體系、提振信心）；三是對產業政策觀察的視窗延長，由於報告中並沒有過多新提法，具體

產業政策落地需要等待兩會後機構改革全面落地後，才能看到新催化。（ｌｃ）

