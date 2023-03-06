《午市前瞻》不宜對兩會消息過分期待，專家指阿里競爭力弱不宜買

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報２０５７６，升８點或０﹒０４％，主板成交

６３４﹒５３億元。恒生中國企業指數報６９１５，跌２４點或０﹒３５％。恒生科技指數報

４１７０，跌４０點或０﹒９６％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中國

移動（００９４１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒９５元，跌１﹒０５元或１﹒１９％，成交

２４﹒６６億元；騰訊控股收報３６３﹒４元，跌４﹒２元或１﹒１４％，成交２３﹒４６億元

；中國移動收報６３﹒５元，升１﹒５元或２﹒４２％，成交２２﹒５１億元。國指三大成交股

份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中國移動。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰

訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１４３﹒５元，升１﹒２元或０﹒８４％，成交

１６﹒９１億元。



＊連敬涵：兩會過後細節落實才利好＊



兩會正式開幕，港股等待利好消息出台，暫未有明確方向。香港股票分析師協會理事連敬涵

向《經濟通通訊社》表示，恒指自２月２８日由１９７８０水平反彈近１０００點，升至２０天

線水平有一定阻力。近期市場期待兩會將有利好消息，但目前只有大方向，還看當中細節的落實

進度，到時才會有較大的利好作用。故他指，投資者不應對兩會主題有過分期待，加上市場觀望

美國就業數據，預料恒指本周維持２０４００至２０９００窄幅上落。



＊阿里銷售及雲計算面對巨大競爭＊



人大會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份政府工作報告，提到大力發展數字經濟，

提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。阿里巴巴（０９９８８）由１月下旬高位１１８﹒５

元大幅回調超過２７％，今天半日失守１００天線，１４ＲＳＩ跌至３５，但連敬涵指阿里絕對

不宜買入。

連敬涵解釋，阿里業務可留意三部分，分別為銷售、雲計算及國際市場。首先，他指阿里於

國際市場難有發展，可以先不理會；銷售則佔阿里約七成收入，但近年業績增長減慢，而且主要

因為民眾消費力尚未恢復，即使國家大推刺激消費措施亦難以推動消費力急速回升，加上今日京

東百億人幣補貼出爐，淘寶及天貓均面對競爭加大及減價壓力，令業務增長受壓。

至於雲計算方面，連敬涵指過去阿里雲曾創下按季３７％增長佳績，但目前只有３％，已接

近無增長。原因為早年國企都會選用民營企業的雲服務，但後來因為國家安全等因素而改為只用

三大電訊商的「雲」，令民營雲只餘下民企市場，再面對騰訊（００７００）及百度

（０９８８８）的挑戰，令阿里雲前景相當悲觀。

連敬涵續指，早前炒作阿里主要源於螞蟻重新上市有望，以及與正大集團會面消息，但現時

已完全打回原型，今天半日收低於１００天線，之後向上或向下突破為未知數，建議投資者不要

隨便入手。（ｈｃ）

