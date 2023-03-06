【兩會解讀】瑞銀將今年中國經濟增速調高預測至５﹒４％

《經濟通通訊社６日專訊》今年的政府工作報告將中國２０２３年經濟增長目標設定在５％

左右，赤字率小幅提高至３％，專項債新增限額至３﹒８萬元億人民幣，貨幣政策保持溫和積極

的支持基調。

瑞銀投資首席中國經濟學家汪濤表示，今年政府經濟工作目標符合預期，把恢復和擴大消費

擺在優先位置，但並未提及全國性的大規模消費刺激或收入補貼。

考慮到今年政府面臨換屆，瑞銀預計，新一屆政府在上台之後可能會出台更多具體的政策支

持。政策性銀行對基建投資的信貸支持還有進一步擴大的空間，財政貨幣等政策要實現「統籌運

用」，更多地方政府也可能會出台擴大消費的具體政策措施。

瑞銀將今明兩年中國ＧＤＰ增速預測從４﹒９％和４﹒８％分別上調至５﹒４％和５﹒２％

。主要原因是市場所擔心的「第二輪」新冠疫情並未兌現；近期３０個大中城市房地產銷售已反

彈至接近２０１９年農曆同期水準，表明房地產銷售觸底反彈可能早於預期；海外經濟增長較此

前預期更有韌性，國內政策支持也有可能會進一步加碼。

此外，瑞銀預計，未來幾個月經濟重啟將推動多項服務業價格上漲，但由於今年初ＣＰＩ通

脹遠低於預期，因此決定將２０２３年全年ＣＰＩ預測從此前的３％下調至２﹒５％。（ｌｃ）

