  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/03/2023 11:59

【兩會解讀】瑞銀將今年中國經濟增速調高預測至５﹒４％

　　《經濟通通訊社６日專訊》今年的政府工作報告將中國２０２３年經濟增長目標設定在５％
左右，赤字率小幅提高至３％，專項債新增限額至３﹒８萬元億人民幣，貨幣政策保持溫和積極
的支持基調。
　　瑞銀投資首席中國經濟學家汪濤表示，今年政府經濟工作目標符合預期，把恢復和擴大消費
擺在優先位置，但並未提及全國性的大規模消費刺激或收入補貼。　
　　考慮到今年政府面臨換屆，瑞銀預計，新一屆政府在上台之後可能會出台更多具體的政策支
持。政策性銀行對基建投資的信貸支持還有進一步擴大的空間，財政貨幣等政策要實現「統籌運
用」，更多地方政府也可能會出台擴大消費的具體政策措施。
　　瑞銀將今明兩年中國ＧＤＰ增速預測從４﹒９％和４﹒８％分別上調至５﹒４％和５﹒２％
。主要原因是市場所擔心的「第二輪」新冠疫情並未兌現；近期３０個大中城市房地產銷售已反
彈至接近２０１９年農曆同期水準，表明房地產銷售觸底反彈可能早於預期；海外經濟增長較此
前預期更有韌性，國內政策支持也有可能會進一步加碼。
　　此外，瑞銀預計，未來幾個月經濟重啟將推動多項服務業價格上漲，但由於今年初ＣＰＩ通
脹遠低於預期，因此決定將２０２３年全年ＣＰＩ預測從此前的３％下調至２﹒５％。（ｌｃ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/03/2023
碧服發盈警料去年盈利削半　大行降目標價曾急插一成
人氣文章財經熱話06/03/2023
《午市前瞻》不宜對兩會消息過分期待 專家指阿里競爭力弱不宜買
人氣文章財經熱話06/03/2023
【企業盈警】碧服收入大升仍發盈警　原因何在？
人氣文章市場動向06/03/2023
突破傳統倉庫管理局限　ZhenHub雲端系統成物流運輸新方向
人氣文章財經熱話06/03/2023
聯儲局主席鮑威爾明天出席國會聽證會料發表鷹派言論
人氣文章中國故事06/03/2023
【兩會焦點】一文看懂政府工作報告 增長目標降至5% 赤字率提升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金