《娥姐錦囊－張賽娥》洗衣街商業地賤賣，港府宜惜售收回

《娥姐錦囊》地政總署上周公布，新鴻基地產（０００１６）以４７﹒２９億元奪得九龍旺

角洗衣街商業地皮，每呎樓面地價３１０３元，中標價低於市場估值下限１６％，更比一年前地

皮進入本年度賣地計劃時的最高估值２２８億元、每呎樓面地價１﹒５萬元低約八成。招標結果

引來不少評論。我認為港府宜惜售收回，毋須在商業市況低迷下急於推售優質商業地。

今次發展商對洗衣街商業地出價低，涉及宏觀和地皮本身因素，三年疫情令市場需求減弱，

寫字樓和零售舖空置率上升，去貨率慢，也令發展商資金流減少，信心轉弱，除非同區有發展項

目，否則發展商自然審慎出價。再者，洗衣街項目賣地條款複雜，包括須興建一幢窄長型６５層

高商廈。按照１５２﹒４萬方呎除以６５層，每層樓面可能僅約２﹒３萬方呎，不太容易把基座

發展成如太古城和又一城般的大型購物商場。

香港地少人多，土地資源珍貴，賣地收入亦是港府主要收入來源，在此情況下，若發展商出

價遠低於之前估值，政府宜暫停出售，免得向外界發放錯誤訊息，以為政府看淡後市。本港通關

復常，可以多觀察半年，待經濟復甦後再行部署，相信一段時間後，地價便會回升，屆時重推地

皮，將可真實地反映地皮價值。

資料顯示，新地過去３個多月，先後中標３個商業項目，除了洗衣街外，還包括去年１１月

奪得西九藝術廣場大樓項目，另同月以２﹒９６億元投得觀塘安達臣道商業地。集團成功「執死

雞」，成為逆市贏家。雖然洗衣街項目只能興建一幢「窄」樓，但新地在同區還擁有新世紀廣場

項目，兩者或可發揮協同聯動效益，待項目建成、經濟又復甦後，或可取得理想回報。《南華證

券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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