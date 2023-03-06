【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７３億元，買中移動沽建行

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開１２９點，報２０４３７點。最高升１３５點報

２０７０２點，最低跌１５７點報２０４１０點。恒指收報２０６０３點，升３５點或

０﹒１７％。

北水全日淨流入２２﹒７３億元，增加２３﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動

（００９４１）、香港交易所（００３８８）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依次是

建設銀行（００９３９）、中國海洋石油（００８８３）、香港航天科技（０１７２５）。

主板成交１０９０﹒８４億元增加３﹒１％。其中港股通成交３２８億元，佔總成交

３０﹒１％。

中國移動升３﹒２３％報６４元，北水淨買入５億元；香港交易所升０﹒５９％報

３３９﹒８元，北水淨買入４﹒１億元；中國電信升１﹒９％報４﹒３元，北水淨買入１﹒４億

元。

建設銀行升０﹒６％報５﹒０３元，北水淨賣出３﹒４億元；中國海洋石油升３﹒４５％報

１１﹒９８元，北水淨賣出２﹒３億元；香港航天科技升１６﹒３３％報１５﹒１元，北水淨賣

出４４００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ５﹒０５

香港交易所 （００３８８） ４﹒１０

中國電信 （００７２８） １﹒３８

美團 （０３６９０） ０﹒８２

騰訊控股 （００７００） ０﹒５８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －３﹒４０

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒２６

香港航天科技 （０１７２５） －０﹒４４

美圖公司 （０１３５７） －０﹒１９

中國聯通 （００７６２） －０﹒１２

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