【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７３億元，買中移動沽建行

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開１２９點，報２０４３７點。最高升１３５點報
２０７０２點，最低跌１５７點報２０４１０點。恒指收報２０６０３點，升３５點或
０﹒１７％。
北水全日淨流入２２﹒７３億元，增加２３﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、香港交易所（００３８８）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依次是
建設銀行（００９３９）、中國海洋石油（００８８３）、香港航天科技（０１７２５）。
主板成交１０９０﹒８４億元增加３﹒１％。其中港股通成交３２８億元，佔總成交
３０﹒１％。
中國移動升３﹒２３％報６４元，北水淨買入５億元；香港交易所升０﹒５９％報
３３９﹒８元，北水淨買入４﹒１億元；中國電信升１﹒９％報４﹒３元，北水淨買入１﹒４億
元。
建設銀行升０﹒６％報５﹒０３元，北水淨賣出３﹒４億元；中國海洋石油升３﹒４５％報
１１﹒９８元，北水淨賣出２﹒３億元；香港航天科技升１６﹒３３％報１５﹒１元，北水淨賣
出４４００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ５﹒０５
香港交易所 （００３８８） ４﹒１０
中國電信 （００７２８） １﹒３８
美團 （０３６９０） ０﹒８２
騰訊控股 （００７００） ０﹒５８
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －３﹒４０
中國海洋石油 （００８８３） －２﹒２６
香港航天科技 （０１７２５） －０﹒４４
美圖公司 （０１３５７） －０﹒１９
中國聯通 （００７６２） －０﹒１２
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