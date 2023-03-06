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06/03/2023 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７３億元，買中移動沽建行

　　《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開１２９點，報２０４３７點。最高升１３５點報
２０７０２點，最低跌１５７點報２０４１０點。恒指收報２０６０３點，升３５點或
０﹒１７％。
　　北水全日淨流入２２﹒７３億元，增加２３﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、香港交易所（００３８８）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依次是
建設銀行（００９３９）、中國海洋石油（００８８３）、香港航天科技（０１７２５）。
　　主板成交１０９０﹒８４億元增加３﹒１％。其中港股通成交３２８億元，佔總成交
３０﹒１％。
　　中國移動升３﹒２３％報６４元，北水淨買入５億元；香港交易所升０﹒５９％報
３３９﹒８元，北水淨買入４﹒１億元；中國電信升１﹒９％報４﹒３元，北水淨買入１﹒４億
元。
　　建設銀行升０﹒６％報５﹒０３元，北水淨賣出３﹒４億元；中國海洋石油升３﹒４５％報
１１﹒９８元，北水淨賣出２﹒３億元；香港航天科技升１６﹒３３％報１５﹒１元，北水淨賣
出４４００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　５﹒０５
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　４﹒１０
　　中國電信　　（００７２８）　　　　　　１﹒３８
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒８２
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒４０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒２６
　　香港航天科技　（０１７２５）　　　　　－０﹒４４
　　美圖公司　　　（０１３５７）　　　　　－０﹒１９
　　中國聯通　　　（００７６２）　　　　　－０﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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