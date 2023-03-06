《美元走勢－羅明立》歐洲通脹情況反覆，貨幣政策限制歐元跌幅

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３５﹒８２ １３５﹒３６ １３６﹒０６

歐元╱美元 １﹒０６３９ １﹒０６５２ １﹒０６２４

英鎊╱美元 １﹒２０２７ １﹒２０４８ １﹒２０２４

美元╱瑞郎 ０﹒９３６３ ０﹒９７３ ０﹒９３５３

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國２月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ輕微下跌至５５﹒１，跌幅小於預期。隨著通

脹情況可能出現變化，美聯儲局３月加息０﹒５％亦開始在市場上有討論，不過機率暫時不大。

被視為鷹派但沒有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克上周表示，３月份傾向加息

０﹒２５％，但仍需根據最新的數據來作出判斷。除非情況出現重大變化，相信聯儲局會盡量採

取每次０﹒２５％的加幅，但利率峰值則視乎形勢而定。美匯指數在１０５開始阻力較大。

歐洲通脹情況同樣有反覆，德國央行行長認為３月後仍然要繼續大幅加息，立場跟歐央行行

長拉加德一致，貨幣政策將限制歐元跌幅，估計維持於１﹒０５５０╱１﹒０７００上落。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６５５ １﹒０５５０ １﹒０７０５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６７８０ ０﹒６６６０ ０﹒６８１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

