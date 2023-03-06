  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/03/2023 15:10

《美元走勢－羅明立》歐洲通脹情況反覆，貨幣政策限制歐元跌幅

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３５﹒８２　１３５﹒３６　１３６﹒０６
　　歐元╱美元　１﹒０６３９　１﹒０６５２　１﹒０６２４
　　英鎊╱美元　１﹒２０２７　１﹒２０４８　１﹒２０２４
　　美元╱瑞郎　０﹒９３６３　０﹒９７３　　０﹒９３５３
　　美元╱港元　７﹒８４９７　７﹒８４９９　７﹒８４８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國２月ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ輕微下跌至５５﹒１，跌幅小於預期。隨著通
脹情況可能出現變化，美聯儲局３月加息０﹒５％亦開始在市場上有討論，不過機率暫時不大。
被視為鷹派但沒有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克上周表示，３月份傾向加息
０﹒２５％，但仍需根據最新的數據來作出判斷。除非情況出現重大變化，相信聯儲局會盡量採
取每次０﹒２５％的加幅，但利率峰值則視乎形勢而定。美匯指數在１０５開始阻力較大。
　　歐洲通脹情況同樣有反覆，德國央行行長認為３月後仍然要繼續大幅加息，立場跟歐央行行
長拉加德一致，貨幣政策將限制歐元跌幅，估計維持於１﹒０５５０╱１﹒０７００上落。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０６５５　１﹒０５５０　１﹒０７０５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　賣出澳元　０﹒６７８０　０﹒６６６０　０﹒６８１０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞06/03/2023
廉署去年收到貪污投訴1835宗，跌近兩成
人氣文章專訪06/03/2023
【專訪】陶冬：歐洲碳價破百　標誌碳交易新階段（有片）
人氣文章國際動態06/03/2023
沙特阿拉伯上調4月份銷往亞歐兩地的油價
人氣文章國際動態06/03/2023
法國工人罷工抗議養老金改革，電力公司首先受影響
人氣文章FOCUS06/03/2023
【FOCUS】「5%左右」利結構轉型　產業政策勢成焦點
人氣文章財經熱話06/03/2023
碧服發盈警股價曾插一成　大行降目標未宜博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金