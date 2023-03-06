【內房困局】傳融創正準備重組支持協議

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士透露，在主要境外債務持有人臨時小組對融創

中國（０１９１８）的計劃表示支持後，融創正在準備一份重組支持協議供其簽署。

知情人士稱，臨時小組成員上周在香港與公司管理層舉行的面對面討論中表示了支持。如果

他們簽署了協議，融創可能會在３月底之前宣布最新的債務計劃。

報道指，臨時小組已授權ＰＪＴ Ｐａｒｔｎｅｒｓ作為財務顧問，年利達作為法律顧問。

（ｂｉ）

