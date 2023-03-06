《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士透露，在主要境外債務持有人臨時小組對融創
中國（０１９１８）的計劃表示支持後，融創正在準備一份重組支持協議供其簽署。
知情人士稱，臨時小組成員上周在香港與公司管理層舉行的面對面討論中表示了支持。如果
他們簽署了協議，融創可能會在３月底之前宣布最新的債務計劃。
報道指，臨時小組已授權ＰＪＴ Ｐａｒｔｎｅｒｓ作為財務顧問，年利達作為法律顧問。
（ｂｉ）
06/03/2023 15:05
【內房困局】傳融創正準備重組支持協議
《經濟通通訊社６日專訊》外電引述知情人士透露，在主要境外債務持有人臨時小組對融創
中國（０１９１８）的計劃表示支持後，融創正在準備一份重組支持協議供其簽署。
知情人士稱，臨時小組成員上周在香港與公司管理層舉行的面對面討論中表示了支持。如果
他們簽署了協議，融創可能會在３月底之前宣布最新的債務計劃。
報道指，臨時小組已授權ＰＪＴ Ｐａｒｔｎｅｒｓ作為財務顧問，年利達作為法律顧問。
（ｂｉ）
|香港要聞06/03/2023
廉署去年收到貪污投訴1835宗，跌近兩成
|專訪06/03/2023
【專訪】陶冬：歐洲碳價破百 標誌碳交易新階段（有片）
|國際動態06/03/2023
沙特阿拉伯上調4月份銷往亞歐兩地的油價
|國際動態06/03/2023
法國工人罷工抗議養老金改革，電力公司首先受影響
|FOCUS06/03/2023
【FOCUS】「5%左右」利結構轉型 產業政策勢成焦點
|財經熱話06/03/2023
碧服發盈警股價曾插一成 大行降目標未宜博反彈
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰