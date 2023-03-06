港府：裕澤香江論壇３﹒２４舉行，冀吸引更多家族辦公室來港

《經濟通通訊社６日專訊》由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦的「裕澤香江」

（Ｗｅａｌｔｈ ｆｏｒ Ｇｏｏｄ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）高峰論壇，將於３月２４日

（星期五）於香港故宮文化博物館舉行。高峰論壇是香港政府特別為環球家族辦公室及資產擁有

人舉辦的國際頂級專屬盛事。

行政長官李家超表示：特區政府將透過舉辦「裕澤香江」高峰論壇，與參加的環球家族辦公

室決策人建立直接聯繫，協助其探索及落實在香港發展的機會，吸引更多家族辦公室來港。香港

本地的家族辦公室及行業翹楚亦將與環球夥伴交流聯繫。



＊論壇展示香港作為家族辦公室樞紐角色＊



財政司司長陳茂波表示。香港政府透過一系列的改革措施，不斷提升香港作為國際資產和財

富管理中心的競爭力，而「裕澤香江」高峰論壇將是家族辦公室業界的全球性頂級盛事，展示香

港可為家族辦公室帶來的投資和一系列包括文化藝術、綠色發展和慈善事業的機會，提升香港作

為家族辦公室樞紐的吸引力和地位。此舉同時可帶動更多資產管理和其他相關專業服務的需求，

為香港創造更多商機。



＊冀２０２５年底前推動二百間家族辦公室在港擴展＊



財經事務及庫務局局長許正宇解釋，今次特別選擇在香港故宮文化博物館舉行高峰論壇，能

為參觀者帶來「東西薈萃」、「新舊交融」的體驗，感受中外文化藝術交流中心的獨特氛圍。這

也正好與香港擔當連接內地與環球資本巿場橋樑的角色不謀而合。

推動環球家族辦公室在香港落戶及拓展是特區政府的重要政策目標。行政長官在《施政報告

》中提出在２０２５年底前推動不少於２００間家族辦公室在港設立或擴展業務。特區政府亦正

推動一項立法建議，為合資格家族辦公室提供稅務寬免。

「裕澤香江」高峰論壇將涵蓋以下四大主題，包括：科技賦能、文藝交流、綠色轉型及慈善

傳承。（ｃｌ）

