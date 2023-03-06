《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，九置公布業績

《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行公布議息結果，及九置公布業績，料為周二（７日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，周二本港時間１１：３０ａｍ，澳洲央行召開議息會議。

４：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨西班牙央行總裁德科斯出席一場金融會議。晚上

６：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍茲（Ｓａｍ Ｗｏｏｄｓ）等官員出席英

國議會財政委員會有關審慎監管工作聽證會。



＊德國公布工廠訂單，美國公布批發庫存＊



數據方面，周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１月出口；１月進口；１月貿易收支料由

１２２﹒４億澳元升至１２２﹒５億澳元。本港時間１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，

料由３﹒３５％升上３﹒６％。本港時間１：３０ｐｍ，澳洲公布２月外匯儲備。本港時間

３：００ｐｍ，德國公布１月工廠訂單，月率料由３﹒２％逆轉至下滑０﹒９％。本港時間

１１：００ｐｍ，美國公布１月批發庫存，月率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒４％；１月批發貿

易月率料下滑０﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：九置（０１９９７）等。（ｗａ）

