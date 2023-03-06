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06/03/2023 17:42

【企業盈警】華禧控股（０１６８９）料去年轉蝕約５４００萬元

　　《經濟通通訊社６日專訊》華禧控股（０１６８９）發盈警，２０２２年全年錄得虧損約
５４００萬元，２０２１年同期則錄溢利約３７００萬元。
　　公司認為，由純利轉而錄得虧損淨額主因疫情的持續影響，導致期內環境治理服務收入大幅
減少，主要由於新工程項目數目顯著下跌所致；期內證券市場波動導致透過損益確認之金融資產
出現公平值虧損；及期內若干長期未收回的應收貿易款項及其他應收款項作出預期信用損失撥備

　　另外，公司預期期內綜合收入按年減少約５０％。（ｒｈ）

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