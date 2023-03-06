《經濟通通訊社６日專訊》力豐（集團）（００３８７）發盈喜，預計２０２２年全年錄得
公司擁有人應佔溢利介乎約６００萬至約９００萬元，２０２１年同期則錄得公司擁有人應佔虧
損約３８９８﹒４萬元。
集團指出，財務業績有所改善主要由於銷售額增加，尤其是新能源汽車行業；及在澳門的一
間附屬公司於截至２０２１年解散時，匯兌儲備累計金額２６３４﹒３萬元由權益一次性重新分
類至損益所導致之虧損於期內不再對集團構成任何財務影響。（ｒｈ）
06/03/2023 17:41
【企業盈喜】力豐（集團）料去年轉賺約６００－９００萬元
《經濟通通訊社６日專訊》力豐（集團）（００３８７）發盈喜，預計２０２２年全年錄得
公司擁有人應佔溢利介乎約６００萬至約９００萬元，２０２１年同期則錄得公司擁有人應佔虧
損約３８９８﹒４萬元。
集團指出，財務業績有所改善主要由於銷售額增加，尤其是新能源汽車行業；及在澳門的一
間附屬公司於截至２０２１年解散時，匯兌儲備累計金額２６３４﹒３萬元由權益一次性重新分
類至損益所導致之虧損於期內不再對集團構成任何財務影響。（ｒｈ）
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