【企業盈喜】力豐（集團）料去年轉賺約６００－９００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》力豐（集團）（００３８７）發盈喜，預計２０２２年全年錄得

公司擁有人應佔溢利介乎約６００萬至約９００萬元，２０２１年同期則錄得公司擁有人應佔虧

損約３８９８﹒４萬元。

集團指出，財務業績有所改善主要由於銷售額增加，尤其是新能源汽車行業；及在澳門的一

間附屬公司於截至２０２１年解散時，匯兌儲備累計金額２６３４﹒３萬元由權益一次性重新分

類至損益所導致之虧損於期內不再對集團構成任何財務影響。（ｒｈ）

