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06/03/2023 18:20

《新股上市》傳自動駕駛公司Ｍｏｍｅｎｔａ擬在港或美上市

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述知情人士稱，通用汽車有份投資的內
地自動駕駛公司Ｍｏｍｅｎｔａ考慮最早今年於香港或美國上市，或集資至多１０億美元，折合
約７８億港元。
　　知情人士表示，該公司正在就可能的上市事宜和上市地點與財務顧問合作。（ａｃ）

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