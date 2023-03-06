《新股上市》傳自動駕駛公司Ｍｏｍｅｎｔａ擬在港或美上市

《經濟通通訊社６日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述知情人士稱，通用汽車有份投資的內

地自動駕駛公司Ｍｏｍｅｎｔａ考慮最早今年於香港或美國上市，或集資至多１０億美元，折合

約７８億港元。

知情人士表示，該公司正在就可能的上市事宜和上市地點與財務顧問合作。（ａｃ）

