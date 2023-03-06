《經濟通通訊社６日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，集團於今年２月之總銷量為約
１０﹒９萬部，較去年同期增長約３９％，今年首兩月約２１﹒２萬部，較按年跌６％。
今年２月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付２４３２部汽車，
而今年首兩個月累計實現以訂閱模式交付合共４０９５部汽車。（ｂｎ）
06/03/2023 16:38
吉利汽車（００１７５）２月總銷量按年升３９％至約１０﹒９萬部
《經濟通通訊社６日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，集團於今年２月之總銷量為約
１０﹒９萬部，較去年同期增長約３９％，今年首兩月約２１﹒２萬部，較按年跌６％。
今年２月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付２４３２部汽車，
而今年首兩個月累計實現以訂閱模式交付合共４０９５部汽車。（ｂｎ）
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