吉利汽車（００１７５）２月總銷量按年升３９％至約１０﹒９萬部

《經濟通通訊社６日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，集團於今年２月之總銷量為約

１０﹒９萬部，較去年同期增長約３９％，今年首兩月約２１﹒２萬部，較按年跌６％。

今年２月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付２４３２部汽車，

而今年首兩個月累計實現以訂閱模式交付合共４０９５部汽車。（ｂｎ）

