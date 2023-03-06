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06/03/2023 10:02

【兩會焦點】鄭雁雄：香港再不能搞錯方向，須抓住新階段機遇

　　《經濟通通訊社６日專訊》十四屆全國人大一次會議香港代表團舉行全體會議，審議政府工
作報告。中聯辦主任鄭雁雄在會上表示，香港工作是「國之大者」，而中聯辦將全面貫徹全國「
兩會」精神，全力做好各項工作。他並向港區人代提出，現時是抓住新階段關鍵期的重要機遇，
「香港再也不能搞錯方向、搞亂自己了」。
　　鄭雁雄指出，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」的最高原則、根本宗旨、根本
底線，牢記「港獨」是死路、「攬炒」是絕路、迷信西方是邪路、政治尋租是歧路、反共反中是
自絕出路。
　
＊必須發揮好香港獨特優勢＊
　
　　鄭雁雄認為，中國式現代化為香港帶來重大機遇。在中國式現代化這樣的模式迭代、文明形
態創新大格局中，香港大有可為、風光無限。香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動
力，「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢有利開放雙聯通，人民幣國際化離岸中心能夠助推金融
雙流通，「一國兩制」成功實踐為實現祖國完全統一和構建人類命運共同體作出雙貢獻。
　　鄭雁雄指出，必須發揮好香港獨特地位和優勢。一是發揮好「一國兩制」重大優勢。二是發
揮好法治香港重大優勢。香港國安法實施以來，取得了良好的政治、法律和社會效果。必須堅定
支持香港保持普通法制度，保持與發達國家法治體系、市場體系相銜接。三是發揮好文化多元重
大優勢。文化包容最有利於聚集世界人才和吸引投資者、消費者、創造者的眼光，必須堅定支持
香港走國際化道路。（ａｃ）
　

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