《經濟通通訊社６日專訊》綠心集團（０００９４）發盈警，預期２０２２年度錄得的淨虧
損較去年增加不少於６０％。
集團解釋，虧損增加歸因於新西蘭分部貢獻的收入減少、位於新西蘭的人工林資產之公允值
有虧損、森林特許經營權及砍伐權的攤銷增加及撥回集團於本年度收回退還保證金的減值準備。
（ａｃ）
06/03/2023 17:50
【企業盈警】綠心集團（９４）料去年虧損增加不少於６０％
《經濟通通訊社６日專訊》綠心集團（０００９４）發盈警，預期２０２２年度錄得的淨虧
損較去年增加不少於６０％。
集團解釋，虧損增加歸因於新西蘭分部貢獻的收入減少、位於新西蘭的人工林資產之公允值
有虧損、森林特許經營權及砍伐權的攤銷增加及撥回集團於本年度收回退還保證金的減值準備。
（ａｃ）
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