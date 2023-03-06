《小傳日記》各位觀眾再會，ＴＶＢ高見８銀就有啲攰？

《小傳日記》兩會開幕，不過魚缸都係偏悶，可能暫時嚟講都未有重大利好消息，一切仲要

等好多消息落地，暫時都係缸邊你眼望我眼。

今日都係睇返隻ＴＶＢ（００５１１），上回講到公布完同淘寶合作之後，「大台小股東大

聯盟」就同時公布話已經湊齊５％股東同意開ＥＧＭ，勢要同管理層三口六面講清楚。不過今朝

ＴＶＢ就無懼挑戰，繼續爆上去，最多試過升三成六，高見８銀。不過開市無耐掂完８銀之後就

開始有觀眾離場，之後一直落返去開市價上下，最後收報６﹒４１銀，升９﹒６巴仙，做咗條超

長上影線。

對於ＴＶＢ爆升嘅奇景，孖屐呢幾日都有好多唔同嘅討論，其中有人就覺得，雖然同淘寶合

作係利好消息，不過都未至於爆到咁樣。而事實上，公告都係一貫嘅ＴＶＢ風格，寫得好好聽，

但係就無詳細講明呢次合作會帶來幾大收益，只係提到會「帶來千萬元級別收益」，９０００萬

係千萬，１０００萬都係千萬，中間都有好大距離。

好大程度上炒ＴＶＢ都係炒消息，覺得同到淘寶合作會有好多發展空間。先唔好講ＴＶＢ，

講返淘寶，巴巴（０９９８８）最新嘅第三財季成績表入面提到，淘寶同天貓嘅線上實物商品

ＧＭＶ按年都錄得中單位數下降。淘寶自己都有困難，ＴＶＢ同作合作暫時都係得消息面利好，

真係有幾大成效都要睇吓場直播出街之後反應好唔好，又可以帶來幾大嘅千萬收入先係真。

不過ＴＶＢ癲炒咗兩日，今日成交額成兩億幾差唔多三億銀，不過ＴＶＢ都無再公布啲乜，

今日咁嘅走勢都係幾得人驚，跟炒之前都要小心，請請！



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