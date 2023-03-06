《真知灼見－溫灼培》日央行９月加息？日圓有機會升？

《真知灼見》日本的超寬鬆貨幣政策，其理念是源於安倍晉三，央行行長黑田東彥嚴格來說

只是執行者。整個構思，是透過極度寬鬆的貨幣政策推高通脹，從而迫使消費者消費，再驅使企

業加薪，並使整個經濟巨輪再次正常運作。可惜，理念歸理念，現實是過去十年日本大部分時間

都是處於通縮狀態。既然是通縮，消費者便難有消費意欲，要企業加薪就更不用想！



＊通脹暴升推高工資＊



２０２２年俄烏事件加上美國政府刻意在經濟上與中國分割，以及西方各國政府在疫情期間

大舉印鈔等，導致全球包括日本在內通脹突然變得嚴重。面對１月年通脹率攀至４﹒３％的４２

年高位，使日企有加薪壓力。據日本勞動組合總聯盟（Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｔｒａｄｅ

Ｕｎｉｏｎ Ｃｏｎｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ － ＪＴＵＣ）向了全日本２０００個工會所做的

調查所得的結果顯示，會員今年要求的平均加薪幅度高達４﹒４９％，這加幅是自１９９０年中

以來最高。這對日央行而言實屬好消息，可給予央行更大調控貨幣政策空間。



＊加薪予央行更大加息空間＊



現時日本債務佔ＧＤＰ比率接近２６０％。面對如此龐大債務，日央行根本不存在加息條件

，只稍作加息，日本政府所要支付的額外利率開支便令其難於承受。假若日本民眾工資能增加，

情況則有所不同。因政府的稅收將會提高，債務水平亦將隨之而降，可抵銷加息對政府利率支付

壓力，這解釋了為何日本政府一直呼籲企業加薪。

對於日圓後向，重點當然要看聯儲局往後尚有多大的加息空間。在預期今年聯儲局加息步伐

難複製上年加幅情況下，估計日圓跌穿１４０兌１美元機會不大。相反，隨美國加息周期見頂，

日央行今年內又有些少加息機會（按利率期貨價格變化顯示９月加息０﹒１％機率有八成），料

日圓年底有機重返１２６兌１美元水平。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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