《創富理財－龔俊樺》資金或續回非美市場；平衡資產配置至關重要

《創富理財》２月ＦＯＭＣ會議後，市場預期美國加息幅度有限，一度使美國國債孳息率下

滑。２０２２年上半年面對大幅調整的資產，如科技股和非必需消費股出現估值大反彈，“

Ｆｅｄ Ｐｉｖｏｔ” 令資金轉向高風險資產（ｒｉｓｋ ｏｎ）。但後續公布的經濟數據如

非農就業大幅優於預期，強勁的勞動市場加上ＣＰＩ下降幅度未如預期，市場再度上調利率預估

，這導致股市回落。預期聯儲局將持續緊縮貨幣打擊通脹，企業獲利下調也局限股市反彈幅度。

在美元及非美貨幣息差續收窄下，資金回流非美地區，並集中流向去年估值修正最多的股市，反

彈幅度最大包括歐股、台股、新興股和港股等。去年股市修正較小的地區如巴西、日本今年表現

則相對平穩。



＊上年第四季美國企業財報表現回歸至長期平均＊



標普５００指數中有八成成份股已公布了第四季業績，除了獲利動力出現明顯下滑外，收入

年增率由第三季的１１﹒７％大幅降至５％，顯示供應面因成本上升壓縮了企業利潤率，需求面

也因物價較高受到打壓，進而使營收下滑。在打敗市場預期（ｂｅａｔ ｍａｒｋｅｔ

ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎｓ）比例上，營收打敗預期的公司數量佔整體成份股５７﹒１％，而每

股盈利則是６８﹒６％，這個比例已回落至長期平均的水平。就行業獲利來看，表現較差包括通

訊服務與房地產等對利率較敏感的類股；而先前表現較佳的能源類股亦因高基數而略有疲態，醫

療保健及必需性消費等基礎產業仍維持較高比例的企業優於預期。值得注意的是，科技股收入高

於預期比僅５２﹒３％，明顯低於標普５００，但盈利卻有７８﹒５％公司可以勝市場預期，這

反映了在收入增長大幅放緩下，科技公司用控制成本，例如凍結職位及裁員來挽救盈利。



＊歐洲企業預測市盈率亦自谷底回升＊



在歐洲方面，２０２２年底至今，歐洲氣溫大幅高於３０年平均，冬季取暖用天然氣消耗降

低，加上先前大幅進口的液化天然氣使天然氣儲量比正常情況更充足，歐洲經濟受能源短缺的影

響越來越低。預估歐洲２０２３年４月冬季末時，天然氣庫存將仍有５０％的水平，遠高於２２

年同期水平，部分歐洲電網營運商亦表示電力短缺的風險基本上已消失。歐洲ＳＴＯＸＸ

６００指數的預測市盈率受到地緣政治、通漲、利率和供應鏈等因素，自２０２１年初以來持續

下降，２０２２年底甚至來到疫情初期的水平。目前的預測市盈率為１３﹒６倍，比其五年平均

水平低１６％。而企業成本削減的推動以及經濟緩步回溫，有機會使該指數呈現因盈利層面改善

的反彈。



＊資產配置有助降低投資組合的波動度＊



適逢我們凱基亞洲在３月１日推出財富管理服務「盛富」，最後一段想向讀者們分享資產配

置的概念。資產配置是藉由分散資產組合降低整體投資組合的波動度並獲取長期穩定的報酬。資

產配置主要以股票、債券、房地產及現金四大類型來進行配置組合，透過跨市場的資產配置分散

投資單一產品所需面臨的投資風險，增加整體投資組合穩定度以獲取不受大市影響的長期回報。

這個專欄之所以經常強調平衡的資產配置是因為遭遇極端事件或風險較大的事件時，若沒有做資

產配置，投資組合有可能快速縮水並產生較大的波動。始終投資的第一戒條就是「不要太易輸錢

」，特別是在今年這個充滿不確定性的一年上。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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