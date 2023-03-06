恒指高收３５點，中海油及中石化齊升３﹒５％，海爾智家跌４％

《經濟通通訊社６日專訊》上周五美股三大指數齊升，道指漲３８７點，港股造好，恒生指

數全日收報２０６０３，升３５點或０﹒１７％，主板成交１０９０﹒８４億元。恒生中國企業

指數報６９３７，跌２點或０﹒０３％。恒生科技指數報４１７７，跌３４點或０﹒８１％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中國

移動（００９４１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８７﹒２５元，跌０﹒７５元或０﹒８５％，成交

４６﹒５５億元；騰訊控股收報３６３元，跌４﹒６元或１﹒２５％，成交４５﹒９９億元；中

國移動收報６４元，升２元或３﹒２３％，成交３３﹒８３億元。國指三大成交股份依次為阿里

巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中國移動。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團

（０３６９０）；美團收報１４２﹒９元，升０﹒６元或０﹒４２％，成交２９﹒５１億元。

中海油（００８８３）收升３﹒４５％，報１１﹒９８元，該股成交約１﹒４０億股，涉資

１６﹒６２億元，盤中高見１１﹒９８元，最低見１１﹒５６元；中石化（００３８６）升

３﹒４５％，收報４﹒５元；聯想集團（００９９２）升３﹒０１％，收報７﹒５２元。

另外，信義光能（００９６８）收升２﹒６５％，報９﹒２９元，該股成交約１３９４萬股

，涉資１﹒２９億元，盤中高見９﹒４５元，最低見８﹒８２元；銀娛（０００２７）升

２﹒５５％，收報５４﹒３元；長江基建集團（０１０３８）升２﹒５％，收報４３﹒１元；九

置（０１９９７）升２﹒４１％，收報４４﹒７元。

另一方面，海爾智家（０６６９０）逆市收跌４﹒２％，報２７﹒４元，該股成交約

１１２３萬股，涉資３﹒１１億元，盤中高見２８﹒４元，最低見２７﹒３５元；招行

（０３９６８）跌４﹒１８％，收報４２﹒４５元；碧桂園（０２００７）跌３﹒７９％，收報

２﹒５４元；碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒７４％，收報１５﹒６元。（ｋｙ）

