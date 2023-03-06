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06/03/2023 14:01

《股語有云－古添力》中移動有買貴冇買錯，中線目標價８８銀

　　《股語有云》中國移動（００９４１）主要於內地及香提供通信及相關服務。截至２０２２
年９月３０日止，首三季多賺１３％至９８５億元人仔，每股盈利４﹒６２元人仔；
ＥＢＩＴＤＡ錄得２５１５億元人仔，按年增長５﹒９％；營運收入７２３５億元人仔，增長
１１﹒５％。
　　期內，通信服務收入６２０１億元人仔，按年增長８﹒３％；銷售產品及其他等收入
１０３４億元人仔，按年增３６﹒４％。另外，ＤＩＣＴ業務收入６８５億元人仔，按年增長
４０％。
　　截至去年９月底止，移動客戶總數約９﹒７４億戶，首三季度淨增１７１５萬戶；其中，
５Ｇ套餐客戶數達到５﹒５７億戶，５Ｇ網絡客戶數達到２﹒９２億戶，保持行業領先。於首三
季度，移動ＡＲＰＵ錄得５０﹒７元人仔，按年增長１％。
　　截至去年９月底止，有線寬帶客戶總數２﹒６５億戶，首三季度淨增２４８２萬戶，其中家
庭寬帶客戶２﹒３８億戶，首三季度淨增１９６６萬戶。首３季度，有線寬帶ＡＲＰＵ錄得
３４﹒８元人仔，按年增０﹒２％。
　　另外，今年１月份，中移動公布，其移動業務客戶總數近９﹒７６億戶，按月淨增客戶數
５０﹒３萬戶；５Ｇ套餐客戶數為約６﹒２２億戶，按月淨增８４６﹒９萬戶，按年增
５５﹒１％。在有線寬帶業務方面，客戶總數為約２﹒７５億戶，月淨增客戶數２５２﹒９萬戶

　
＊行業龍頭兼有資金流入，料整固後再上＊
　
　　工信部發布《２０２２年１－１０月份通信業經濟運行情況》顯示，截至２０２２年１０月
底，內地５Ｇ基站總數達２２５萬個，比２０２１年底淨增８２﹒５萬個，佔移動基站總數
２０﹒９％，佔比較２０２１年底提升６﹒６個百分點，中國５Ｇ基站數量佔全球比例超過
７０％。數據顯示，內地５Ｇ發展速度加快，無疑對三大電訊商有利，添力次選中國移動。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１２億元淨流入中國移動，過去一
個月有逾２３億元淨流入，過去三個月有逾４０億元淨流入。
　　技術走勢方面，日線圖顯示，中移動今日走勢現陽燭，平均線整齊向上排列，惟９ＲＳＩ處
於８１水平，略嫌超買，而且已經「五連陽」，唔排除股價短線回調整固，建議待回落至６０銀
邊買入，由於中移動始終為行業龍頭，相信有買貴冇買錯，首站以７５銀為目標，再上有望挑戰
２０１５年４月高位８８銀水平，跌穿５４銀止蝕（此為前雙頂阻力所在）。　《古添力》（本
欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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