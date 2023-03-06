《股語有云－古添力》中移動有買貴冇買錯，中線目標價８８銀

《股語有云》中國移動（００９４１）主要於內地及香提供通信及相關服務。截至２０２２
年９月３０日止，首三季多賺１３％至９８５億元人仔，每股盈利４﹒６２元人仔；
ＥＢＩＴＤＡ錄得２５１５億元人仔，按年增長５﹒９％；營運收入７２３５億元人仔，增長
１１﹒５％。
期內，通信服務收入６２０１億元人仔，按年增長８﹒３％；銷售產品及其他等收入
１０３４億元人仔，按年增３６﹒４％。另外，ＤＩＣＴ業務收入６８５億元人仔，按年增長
４０％。
截至去年９月底止，移動客戶總數約９﹒７４億戶，首三季度淨增１７１５萬戶；其中，
５Ｇ套餐客戶數達到５﹒５７億戶，５Ｇ網絡客戶數達到２﹒９２億戶，保持行業領先。於首三
季度，移動ＡＲＰＵ錄得５０﹒７元人仔，按年增長１％。
截至去年９月底止，有線寬帶客戶總數２﹒６５億戶，首三季度淨增２４８２萬戶，其中家
庭寬帶客戶２﹒３８億戶，首三季度淨增１９６６萬戶。首３季度，有線寬帶ＡＲＰＵ錄得
３４﹒８元人仔，按年增０﹒２％。
另外，今年１月份，中移動公布，其移動業務客戶總數近９﹒７６億戶，按月淨增客戶數
５０﹒３萬戶；５Ｇ套餐客戶數為約６﹒２２億戶，按月淨增８４６﹒９萬戶，按年增
５５﹒１％。在有線寬帶業務方面，客戶總數為約２﹒７５億戶，月淨增客戶數２５２﹒９萬戶
。
＊行業龍頭兼有資金流入，料整固後再上＊
工信部發布《２０２２年１－１０月份通信業經濟運行情況》顯示，截至２０２２年１０月
底，內地５Ｇ基站總數達２２５萬個，比２０２１年底淨增８２﹒５萬個，佔移動基站總數
２０﹒９％，佔比較２０２１年底提升６﹒６個百分點，中國５Ｇ基站數量佔全球比例超過
７０％。數據顯示，內地５Ｇ發展速度加快，無疑對三大電訊商有利，添力次選中國移動。
根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１２億元淨流入中國移動，過去一
個月有逾２３億元淨流入，過去三個月有逾４０億元淨流入。
技術走勢方面，日線圖顯示，中移動今日走勢現陽燭，平均線整齊向上排列，惟９ＲＳＩ處
於８１水平，略嫌超買，而且已經「五連陽」，唔排除股價短線回調整固，建議待回落至６０銀
邊買入，由於中移動始終為行業龍頭，相信有買貴冇買錯，首站以７５銀為目標，再上有望挑戰
２０１５年４月高位８８銀水平，跌穿５４銀止蝕（此為前雙頂阻力所在）。 《古添力》（本
欄逢周一、三刊出）
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