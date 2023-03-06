【兩會焦點】全國人大５日開幕，１３日閉幕，會期８日半

《經濟通記者吳迪６日北京專電》全國兩會拉開序幕，４日在人民大會堂舉辦首場新聞發布

會。新任的大會發言人王超在新聞發布會上公布，人大會議於３月５日上午開幕，１３日上午閉

幕，會期８日半。人大會期較去年增加２日，會期比政協長１日，不過較疫情前慣例以及換屆年

的會期為短。

１９６０年出生的王超於１９８２年開始長期任職於原對外經貿部、商務部，負責對外貿易

工作，２０１３年王超轉入外交系統，成為當時最年輕的外交部副部長，直至２０１９年卸下外

交部職務。

王超並指，此次大會是在全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年召開的一次重要會議，是

換屆的大會，也是國家政治生活中的大事。大會議程共有９項：第一項是審議政府工作報告；第

二項是審查計劃報告及草案；第三項是審查預算報告填寫方案；第四項是審議全國人民代表大會

常務委員會關於提請審議中華人民共和國立法法糾正草案的議案；第五項是審議全國人民代表大

會常務委員會工作報告；第六項是審議最高人民法院工作報告；第七項是審議最高人民檢察院工

作報告；第八項是審議國務院機構改革方案；第九項是選舉和決定任命國家機構組成。

