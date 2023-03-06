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06/03/2023 08:04

【兩會焦點】王超：國防費增長幅度是適度和合理

　　《經濟通通訊社記者吳迪６日北京專電》全國兩會４日起拉開序幕，十四屆全國人大４日在
人民大會堂舉辦新聞發布會。針對有關軍費開支是否增長的問題，王超未有披露中國今年軍費增
幅，他表示人大代表即將審議預算草案，會隨後公布。
　　他並補充，國防費的增長既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。中國國
防費佔國內生產總值的比重低於世界平均水平，增長幅度是適度和合理。他並指，中國同世界的
前途緊密聯繫。中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反是維護地區穩定與世界和平的積極
力量。

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