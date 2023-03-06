《經濟通通訊社記者吳迪６日北京專電》全國兩會４日起拉開序幕，十四屆全國人大４日在
人民大會堂舉辦新聞發布會。針對有關軍費開支是否增長的問題，王超未有披露中國今年軍費增
幅，他表示人大代表即將審議預算草案，會隨後公布。
他並補充，國防費的增長既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。中國國
防費佔國內生產總值的比重低於世界平均水平，增長幅度是適度和合理。他並指，中國同世界的
前途緊密聯繫。中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反是維護地區穩定與世界和平的積極
力量。
06/03/2023 08:04
【兩會焦點】王超：國防費增長幅度是適度和合理
《經濟通通訊社記者吳迪６日北京專電》全國兩會４日起拉開序幕，十四屆全國人大４日在
人民大會堂舉辦新聞發布會。針對有關軍費開支是否增長的問題，王超未有披露中國今年軍費增
幅，他表示人大代表即將審議預算草案，會隨後公布。
他並補充，國防費的增長既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。中國國
防費佔國內生產總值的比重低於世界平均水平，增長幅度是適度和合理。他並指，中國同世界的
前途緊密聯繫。中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反是維護地區穩定與世界和平的積極
力量。
|中國故事04/03/2023
【兩會焦點】全國人大明開幕13日閉幕 會期8日半
|中國故事03/03/2023
《神州經脈》政協會期7天半 人幣今年保持穩定 滬綜指周升2%
|財經熱話03/03/2023
《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常 中線目標價13銀
|香港要聞03/03/2023
高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務
|財經熱話03/03/2023
電動車市場降溫鋰價跌跌不休 大行仍叫Buy 贛鋒天齊可趁低吸博反彈？
|香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰