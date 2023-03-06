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06/03/2023 08:07

【兩會焦點】今年國防預算增長７﹒２％，２０２０年以來最高增幅

　　《經濟通通訊社記者吳迪６日北京專電》國家財政部５日在人大會議發布政府預算草案，今
年國防支出預算１５５３７億元人民幣，增長７﹒２％，較去年增速再多０﹒１個百分點，連續
第二年增幅超過７％，也是近４年來增幅最高。
　　內地疫情爆發後，軍費預算增幅在２０２０年降至６﹒６％，為３２年的最低點，隨後過去
兩年逐步小幅上升。中國自２０１６年以來，軍費增幅一直維持在個位數，２０２１年的軍費預
算增幅上調至６﹒８％，２０２２年增７﹒１％。
　　早前的人大記者會上，在被問及軍費增長問題時，發言人王超指出，國防費的增長既是應對
複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。中國國防費佔國內生產總值的比重低於世界平
均水平，增長幅度是適度和合理。
　
＊李克強：推進練兵備戰，加強國防科技工業能力建設＊
　
　　國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告時指出，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，
國防和軍隊建設取得一系列新的重大成就、發生一系列重大變革。人民軍隊深入推進政治建軍、
改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，深入推進練兵備戰，現代化水平和實戰能力顯著提
升。
　　他指出，要全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向
各領域軍事鬥爭。全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌
，加快實施國防發展重大工程。
　　鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設。各級政府要大力支持國
防和軍隊建設，深入開展「雙擁」活動，合力譜寫軍政軍民團結新篇章。

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