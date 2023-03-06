【大國博弈】外交部：美半導體依賴全球供應鏈，脫勾需付巨大成本

《經濟通通訊社６日專訊》微軟共同創辦人蓋茨（Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ）早前表示，美國

試圖阻止中國研發芯片的努力是徒勞的，只會減少美國就業、切斷產品銷路。美經濟學家大衛也

表示，美國可以完全與中國經濟「脫勾」是幻想，制裁不會壓垮中國的半導體產業。外交部發言

人毛寧主持例行記者會上表示，自從美國推出《芯片與科學法案》以來，不少美國商界的機構和

人士都提出了關切和質疑，他們指出美國半導體行業高度依賴全球供應鏈。

毛寧指，「脫勾」不僅違背產業發展規律，還將使美國付出巨大的經濟和技術成本。根據波

士頓咨詢集團（ＢＣＧ）的預測，如果對華完全「脫勾」，美國的半導體行業將失去１８％的全

球市場份額和３７％的收入，減少１﹒５萬至４萬個高技能工作崗位。美國希望在高科技行業保

持全球領先，這無可厚非，關鍵在於公平競爭，不能為了維持科技霸權不擇手段，不能剝奪其他

國家的發展權利，更不應當為了一己私利破壞全球產供鏈，讓本已經非常脆弱的世界經濟雪上加

霜。

毛寧強調，中國的發展始終建立在自身力量的基點上，從「兩彈一星」到載人航天、量子通

信、北斗導航，事實已經證明，限制打壓阻擋不了中國的發展，只會增強中國自立自強、科技創

新的決心和能力。（ｊｔ）

