京東「百億補貼」活動提早至３月６日凌晨零時開始

《經濟通通訊社６日專訊》內地傳媒報道，京東（０９６１８）「百億補貼」將於３月６日
０時全面上線京東Ａｐｐ，較原先計劃（３月６日晚上８時）提早２０小時。
「百億補貼」這個由拼多多最先提出的低價銷售策略，已經吸引包括天貓、京東等在內的核
心電商平台仿效，並在應用程序開設活動入口。（ｃａ）
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