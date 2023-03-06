《廣匯論勢－鄭廣復》澳儲行本周料再加息，澳元上望８０美仙

《廣匯論勢》本周有三家央行召開貨幣政策會議，依次為周二的澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）、

周三的加拿大央行（ＢＯＣ）及周五的日本央行（ＢＯＪ）。

澳洲去年第四季消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升７﹒８％，遠超第三季的７﹒３％之餘

，更是１９９０年１月以來最大升幅。目前澳洲指標利率只有３﹒３５厘，即使明天加息２５基

點，利率仍然落後英國、加拿大、新西蘭及美國，但通脹率高於上述國家。



＊澳通脹急升加息難免＊



除ＲＢＡ將於明天召開貨幣政策會議之外，行長洛威將於周三（８日）出席第八屆金融商業

會議，屆時將會就通脹及近期經濟數據發表意見，議息結果及洛威的言論料會影響澳元匯價走勢

。

澳元兌美元在２月２４日失守０﹒６８００後，處於０﹒６７水平窄幅橫行整固，形態上似

有進一步急插的風險，但若洛威發表鷹派立場，暗示ＲＢＡ加息周期仍有一段路要走，則澳元兌

美元有望挑戰５０日ＳＭＡ（現為０﹒６８９８），且澳洲經濟有望受惠於內地經濟逐步復常及

對外重新開放，澳元兌美元應已站穩０﹒６６水平。從月線圖明顯可見，０﹒６０為澳元兌美元

的強力支持，即使短暫失守亦可迅速收復該位，而０﹒８０則為澳元兌美元的中長期阻力，今年

內料處於０﹒６５５０至０﹒８０００波動。



＊加央行料暫停加息＊



至於加拿大央行，１月議息聲明已明確表示，央行管理委員會預期會維持利率在現水平，並

會評估累積加息幅度的影響，但若認為有需要將通脹帶返２％目標，就會進一步加息。根據１月

份的貨幣政策報告，ＢＯＣ預期今年通脹率將會降到３％，明年進一步降至２％，這與１月份

５﹒９％的整體通脹率仍相差一倍或以上。

由於ＢＯＣ表明會暫停加息，即使加拿大指標利率達到４﹒５厘，但在加元與其他非美貨幣

息差進一步收窄下，加元匯價持續受壓。近期美元兌加元處於１﹒３６水平整固，似準備向上突

破約１﹒３４５０至１﹒３７００，這個去年１２月至今年１月初的短期橫行區頂部，其後料以

１﹒４０為下一個挑戰目標，後市以１﹒３２６５為重要支持。



＊白川方明批抨寬鬆政策＊



日本央行方面，本周五是黑田東彥以ＢＯＪ行長身份最後一次出席貨幣政策會議，我相信他

不會「臨尾香」－突然改變鴿派立場，ＢＯＪ將會維持目前的負利率政策。至於即將繼任行長一

職的植田和男，至今未予人單方面強硬立場的感到，或許要待黑田卸任後才展露「真面目」！

不過，前ＢＯＪ行長白川方明卻在此刻對現行寬鬆貨幣政策表明相反立場，謂寬鬆貨幣政策

無助於解決日本人口老化的結構性問題，又指政策制訂者應重新審視央行基於通脹目標的貨幣政

策框架，因近期不少國家物價飆升，反映有關框架的局限性。

另外，他又表示，在近期通脹飆升前，很多發達經濟體央行因擔憂低通脹，更認為通脹是暫

時性，造成物價快速上升。他又批評日本央行承諾維持超低利率的前瞻指引，擔心當需求或供應

意外衝擊經濟時，前瞻指引或會突然變得過分擴張及引發通脹。他表示，制定通脹目標是一種創

新，但只是為了應對上世紀７０年代及８０年代初的嚴重滯脹，無理由相信這是一成不變的。



＊市場仍料圓匯傾向升值＊



時任央行副行長的白川方明是在２００８年４月９日，經日本國會參眾兩院通過成為行長，

但安倍晉三在２０１２年１２月當選首相後，提出將通脹目標定在２％的建議，但白川方明只接

受訂在１％，且不願採取激進的寬鬆措施。然而，翌年１月，白川被迫接受了安倍呼籲，將通脹

目標訂在２％的要求，但他在２月５日與安倍會面後，當晚宣布辭職，隨後當然就是由安倍舉薦

的黑田東彥擔任央行行長了。

現在安倍已逝，白川亦不在位。此時白川方明表達其對寬鬆貨幣政策發表己見，似乎是希望

新任央行行長不要繼續走這條寬鬆的死路，而是從根本上解決問題，如此日本經濟才有望重拾增

長動力，通脹也好，通縮亦罷，均基於經濟自身表現而非人為操控！

市場顯然亦傾向在此時賭單邊－預期日圓升值居多，加上存在財務省干預匯率的風險，暫時

所見，美元兌日圓在１３７以上已見阻力，下一級阻力為１４０，支持位則以１２５甚至１２０

為主，中長線而言，筆者重申美元兌日圓跌至１２０才有機會回穩的觀點。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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