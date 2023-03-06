《陶冬天下－陶冬》增長目標有望實現，大水漫灌未必出現

《陶冬天下》李克強總理在第十四屆全國人大會議上，作了任期內的最後一份政府工作報告

，將２０２３年ＧＤＰ增長目標設立在５％左右。筆者認為這是一個相對保守的目標，意在通過

比較可控的目標與上年經濟表現更平穩地銜接，也為經濟高質量發展留下更大空間。從政府報告

中可以看出政府對目前經濟形勢的判斷是正面和積極的，這種自信可以從「明顯向好」、「企穩

向上」等表述上反映出來。



由於中國經濟已經走出疫情，政策規劃「從改善社會心理預期、提振發展信心入手」入手，

多點布局。支撐經濟復蘇主要靠三塊：１）基建投資增加力度；２）恢復和擴大消費；３）促進

房地產施工。今年的ＧＤＰ增長軌跡可能呈Ｎ型，高點預計在二季度出現。如果沒有進一步的強

刺激，下半年增速會回落。



今年的財政政策目標較去年略微擴張，但整體上偏保守，安排的赤字率從２﹒８％左右提高

至３％。同時，新增專項債額度３﹒８萬億，金額數字上不錯，但是實際使用的專項債資金估計

反而少過去年。由於財政收支緊張，今年再出台大規模減稅降費措施的希望不大，基調上主要是

延續或優化現行政策。防范和化解地方政府債務風險是２０２３年的重要工作。



市場期盼的大規模貨幣寬鬆，可能不會發生，起碼短期內不會發生，今年貨幣寬鬆的力度應

該不如去年。政府對貨幣政策的新提法是「精准有力」，比照去年的「加大穩健的貨幣政策實施

力度」，語境有所緩和。貨幣政策的重點放在「精准」支持實體經濟。「實現質的有效提升和量

的合理增長」這種表述，基本上斷了大水漫灌的念頭。在政府報告中，從增長目標到貨幣政策，

相信都必須放置在「高質量發展」的框架之中。



由於疫情，中國經濟遭遇了過去四十年來罕見的嚴峻挑戰。個人消費和民間投資意欲不足，

出口大幅下滑，產業鏈外移，地方財政捉襟見肘，房地產市場成交萎縮。不過疫情優化政策，重

啟了中國經濟，消費活動出現了報復性上揚，銀行對企業的中長期貸款增加，ＰＭＩ數據有了明

顯的改善。



在喜憂參半的經濟形勢下，新一屆政府班子登場。在過去十年中，中國經濟的實際增長有五

年超過了政府的預定目標，三年達到或大致達到預定的增長目標，２０２２年沒有達到預定目標

，２０２０年沒有預設增長目標。今年５％左右的增長目標，筆者認為可以達到。去年的低基數

也為今年達成增長目標提供了助力。



過去四十年中，年份的尾數逢三逢八，往往投資快過一般年份。逢三逢八，是政府換屆之年

，新官上任三把火，幾乎每次都帶起投資熱潮，相信今年也不例外。同時社會融資、企業中長期

貸款也有改善，信用環境進一步放鬆，中國進入了「寬貨幣、寬信用」的時代。



不過信用在供應端的放鬆，並沒有得到需求端的熱烈響應，企業的借貸意願不足。銀行為了

放款拼出了洪荒之力。現在，央行放寬貨幣政策，銀行放鬆信用尺度，但是合資格的企業卻沒有

太大的借款沖動。過去四十年中，中國的宏觀管控主要靠管理信貸閘門來實行，這次信用尺度放

開了，卻不見企業飛身撲入，表明宏觀管理面臨新的挑戰。



由於最近的經濟數據表現不錯，經濟活動有明顯恢復的跡象，政府在出台刺激措施上也許不

會一上來就使出全力。這樣做一方面為財政刺激留下未來的空間，另一方面顧及財政的持續性。



經濟活動正在從疫情的低迷中走出來，部分領域更出現了報復性反彈，這是可喜的兆頭，不

過報復性反彈未必可以持續。反彈和反轉是兩回事，反轉需要經濟信心的恢復，需要企業盈利和

個人收入的增長，這些的預期還沒有形成，需要政府再推一把。政府應該在政策上加大力度，順

著反彈之勢，從內需入手促成基本面的反轉，改善經濟中和市場上的預期。《陶冬》

（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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