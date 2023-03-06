《海納智見－荀玉根》「兩會」報告對Ａ股市場的啟示

《海納智見》歷年來，全國「兩會」以及期間的政府工作報告發揮著總結過去經驗、計劃全

年目標的作用，２０２３年是全面貫徹二十大精神的開局之年，二十大後的首個「兩會」更是肩

負著承前啟後、繼往開來的重要使命。今年「兩會」報告傳達了哪些信號？對Ａ股市場有何啟示

？本文結合剛剛發布的政府工作報告內容進行分析。



２０２３年３月５日，國務院發布《政府工作報告》（下稱「報告」），其中明確了今年國

內生產總值預期增長目標為５％左右。從中國發展的長期願景和中短期目標來看，今年中國經濟

穩增長的需求仍較迫切。從歷史上看，最終實際ＧＤＰ增速基本均能達到或超越目標增速。因此

，從５％左右的ＧＤＰ增速目標中可以看出２０２３年較明確的穩增長信號。未來政策端有望持

續發力穩增長。財政政策方面，報告提出２０２３年財政預算赤字率在３﹒０％、擬安排專項債

額度達到３﹒８萬億，對比２０２２年的赤字率２﹒８％和專項債額度３﹒６５萬億，財政支持

經濟的力度進一步增長。貨幣政策方面，報告提出「穩健的貨幣政策要精準有力」，此外去年底

中央經濟工作會議指出「要保持流動性合理充裕」，綜合來看今年貨幣政策在總量上或將維持相

對寬鬆。



Ａ股市場層面，隨著「兩會」後穩增長政策持續加碼，助推中國宏微觀基本面走向復甦，市

場行情有望進一步向上。從牛熊周期、估值、基本面、資金面等維度來看，２０２２年１０月底

Ａ股底部屬於反轉底，２０２３年Ａ股將步入牛市初期，本輪２０２２年１０月底以來的上漲行

情性質屬於牛市初期的第一波上漲。對比歷史，２０２２年１０月底以來的這輪上漲行情或未結

束，儘管今年１月３０日後市場面臨小幅調整，但後續隨著Ａ股基本面和資金面的積極因素催化

，市場有望進一步上行。基本面維度預計２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達到１０

－１５％。資金面角度看內資望接力外資入市，對比歷史上的市場行情和基金發行情況，當市場

行情明顯回暖後基金發行往往迎來放量，後續或至少有３５００億元的基金將發行成立，預計

２０２３年公募資金淨流入Ａ股市場規模或突破１萬億元。



借鑒２０１９年牛市第一波上漲的歷史經驗，後續隨著基本面數據逐步驗證和內資接力入市

，市場或迎來第三小段行業普漲，未來短期看行業可能趨於均衡。近期部分低估值國企已經迎來

估值修復，目前中證民企指數ＰＥ（ＴＴＭ，下同）為４１倍，中證國企指數ＰＥ為１２倍，後

續Ａ股國企估值或仍存在修復空間。著眼全年，圍繞報告指引的政策脈絡，數字經濟代表的成長

空間或更大。當前中國產業政策聚焦「發展」與「安全」，同時強調科技政策聚焦自立自強。因

此，加快建設科技領域代表的現代化產業體系，既能成為中國高質量發展的著力點，也與「推進

國家安全體系和能力現代化」的目標契合。在穩增長背景下，數字經濟將成為科技政策落地的重

要方向。政策支持下數字經濟發展提速，將催化低估低配的ＴＭＴ行情展開。此外２０２３年可

關注新能源板塊中景氣度有望維持高位的細分領域，如儲能、新能源車智能化等。消費方面，報

告指出把恢復和擴大消費擺在優先位置，全年維度關注消費反轉。



風險提示：疫情擾動影響經濟復甦。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

