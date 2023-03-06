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06/03/2023 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收跌１９２點子曾穿６﹒９２，創近一周新低

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９１９４，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１９２點子，創自２月２８日以來近一周新低。全日在
６﹒９０３０至６﹒９２５５之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大跌３５８點子，報６﹒９２９６。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９５１，較上個交易日升１６６點子，
上個交易日報６﹒９１１７。
　
＊中國１－２月經濟數據若向好，人民幣仍有望獲提振＊
　
　　交易員稱，本周美國聯儲局主席鮑威爾的國會證詞及周五（１０日）美國非農數據料為市場
提供更多指引，人民幣料續受美元變化擾動。他們也表示，除了外部因素，周末中國制定的今年
經濟增速目標遜於市場預期，市場對中國經濟刺激預期有所消退，這施壓人民幣表現；另外本周
開始中國將陸續公布１－２月經濟數據，這些將為疫情後的經濟表現提供直接參考，若數據向好
，人民幣仍有望獲得提振。
　　中金公司外匯團隊稱，往年季節性數據來看，３月人民幣匯率相對更易貶值，預計人民幣匯
率走勢更容易受美元因素影響。考慮到今後數月美指仍有反彈可能性，同時二季度海外上市的中
國企業仍有一定的季節性分紅購匯需求，預計在二季度人民幣的中樞或在６﹒９５附近，但預計
二季度以後人民幣將逐步開啟趨勢性走強。（ｊｔ）

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