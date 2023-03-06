【人行操作】人行７０億逆回購利率持平，淨回籠３２９０億

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日進行７０億元（人民幣．下同）７天期逆回
購，中標利率持平２％，今日有３３６０億元購到期，當日實現淨回籠３２９０億元。
公開市場本周共有１０１５０億元逆回購到期。其中，周一到周五到期規模分別為３３６０
億、４８１０億、１０７０億、７３０億和１８０億元逆回購到期，均為７天期。（ｃａ）
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