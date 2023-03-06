《經濟通通訊社６日專訊》此前陷入流動性困局的內地房地產企業世茂集團（００８１３）
，旗下子公司更換會計師事務所。上海世茂建設有限公司今日發布公告，稱鑒於與中審亞太會計
師事務所無進一步合作意向，公司改聘中興財光華會計師事務所為公司２０２２年度會計師事務
所，為公司２０２２年度財務報表提供審計相關服務。（ｅｙ）
06/03/2023 17:50
【內房困局】世茂集團子公司突換會計師，審計去年財務報表
《經濟通通訊社６日專訊》此前陷入流動性困局的內地房地產企業世茂集團（００８１３）
，旗下子公司更換會計師事務所。上海世茂建設有限公司今日發布公告，稱鑒於與中審亞太會計
師事務所無進一步合作意向，公司改聘中興財光華會計師事務所為公司２０２２年度會計師事務
所，為公司２０２２年度財務報表提供審計相關服務。（ｅｙ）
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