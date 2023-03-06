【兩會焦點】一文看懂政府工作報告，增長目標降至５％赤字率提升

《經濟通通訊社記者吳迪６日北京專電》第十四屆全國人民代表大會第一次會議３月５日在

人民大會堂開幕，國務院總理李克強交出任內最後一份政府工作報告，在疫情擾動下，去年

ＧＤＰ僅增長３％，遠低於去年所定的５﹒５％目標。今年官方給出的ＧＤＰ增長目標略顯保守

，在５％左右，遜於外界預期，亦是１９９４年中國開始設置經濟增長目標以來最低的數字

（２０２０年因疫情沒有設立目標除外）。

李克強回顧過去一年，中國經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊，他稱，「在黨

中央堅強領導下，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，按防疫形勢，優化調整疫情防控措施，面

對新的經濟下行壓力，果斷應對、及時調控，動用近年儲備的政策工具，部署穩住經濟大盤」。

而經歷疫情衝擊後，報告指，將著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置，穩定

大宗消費，推動生活服務消費恢復，政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資。

財政貨幣政策上，報告提到，穩健貨幣政策要精準有力，支持實體經濟發展。積極的財政政

策將加力提效，具體看，中國全年赤字率擬按３％安排，較上年提升０﹒２個百分點。政府投資

方面，新增地方政府專項債券規模增至３﹒８萬億元（人民幣．下同），高過去年的３﹒６５萬

億元，惟低於去年實際新增專項債的４﹒１５萬億元。

早前有分析指，專項債券規模僅溫和上漲，事由部分地方政府或已觸及某些債務監管指導線

，制約其新債發行規模。而在政府工作報告中也有提到要防範化解地方政府債務風險，包括優化

債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。



＊鼓勵支持民營經濟，防範化解優質頭部房企的風險＊



如何重振企業、特別是民營企業的信心也是經濟復甦的關鍵，報告提出要切實落實「兩個毫

不動搖」，明確要依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大

，支持中小微企業和個體工商戶發展。

在數字經濟方面，報告提到今年要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟

發展。比較去年，對平台企業監管重點從「加強反壟斷和反不正當競爭」，調整至「提升常態化

監管水平」。

針對內房困局，報告在防範化解重大經濟金融風險一處，特別點名龍頭房企，稱將防範化解

優質頭部房企的風險，改善資產負債狀況。而在需求方面，要支持剛性和改善性住房需求，解決

好新市民、青年人等住房問題。不過，在報告中新增加了「防止無序擴張」，顯示出當局對地產

行業的房住不炒的大方向仍無改變。

此外，內地就業形勢不樂觀，促進青年特別是高校畢業生就業工作被擺在更突出位置。今年

城鎮新增就業的目標達到１２００萬人左右，比去年的目標上調了１００萬；而城鎮調查失業率

目標由去年的「５﹒５％之內」變化為「５﹒５％左右」。



＊對港澳維護憲法和基本法確定的憲制秩序，對台反「獨」促統＊



在港澳方面，相較去年的報告，當中新增「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序」

，未再強調「落實中央對特別行政區全面管治權」。報告指今年要繼續全面準確、堅定不移貫徹

「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法

和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持港澳發

展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

在台灣方面重提堅定反「獨」促統，新提出要「完善台灣同胞福祉的制度政策，促進經濟文

化交流」，並指兩岸同胞血脈相連，要推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。不過就

未再提及「堅決反對外部勢力干涉」。

