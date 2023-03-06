《融天納地－溫天納》兩會將強調經濟高質量持續發展

《融天納地》全國全國召開，在國家經濟高質量發展的要求下，投資市場需要留意市場重點

的變化。首先、投資是穩增長的重要關注，注重提速提質提效，項目開復工率顯示投資發力明顯

前置，預計基建投資仍佔主要位置。其次、地方對消費復甦未明顯樂觀，消費仍以復甦為主，汽

車、家電、文旅是重點領域，消費條件亦有改善。



與此同時，筆者估計國策將在教育、科技、人才三方面著力，進一步鞏固創新根基、激發市

場主體活力，堅持「兩個毫不動搖」，壯大民營經濟。此外，地產仍更注重風險，估計住房租賃

市場迎更多政策支持。最後，為適應人口結構，政策將以「一老一小」為重點完善人口服務體系

。



在目前國策下，追求增長的高質量，疊加低基數背景，觀察經濟增長目標，設定相當謹慎。

內地就業目標仍屬穩定。去年全國新增城鎮就業目標完成，但超額完成比例卻創新低。從全國範

圍出發，各省去年城鎮新增就業目標絕大多數均能完成。就今年的目標，有超過八成省份保持不

變，因此預計今年全國就業目標仍平穩。在就業政策領域，估計將強調落實落細、多渠道同步發

力。



至於政府上調收入增長速度，主要涉及此前減稅降費、土地和房地產市場回落、疫情衝擊等

影響到去年財政收入，今年較大機會好轉，財政減收壓力緩解，財政仍是穩增長的主要動力。去

年的財政赤字率水平較低，而財政部表示今年要「適度加大財政政策擴張力度」，在去年提前使

用了今年的部分預算資金，去年政府性基金收入明顯受影響，亦較多使用結轉結餘資金補充收支

的缺口，預計今年的財政赤字率或有上調。



至於新增專項債額度或持平，但發行和使用節奏將繼續前置。另外，內地貨幣政策仍重結構

，政策的思路已從全面性寬鬆轉向結構性寬鬆，各類專項再貸款及政策性開發性金融工具的設立

均是體現，可從人行去年第四季度貨政報告見到，政策堅決不搞「大水漫灌」。故此，結構性的

調整以及融資渠道的擴寬將成為市場主導方向。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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