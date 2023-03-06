《師傅教路－黃瑋傑》金山雲提供各種雲產品，業務快速增長

《師傅教路》金山雲（０３８９６）主要面向戰略選定的垂直行業的客戶提供各種雲產品和

雲服務，首先是統一的ＩａａＳ基礎設施，其次是可支持實現客戶多樣化業務目標的廣泛用途的

ＰａａＳ以及ＳａａＳ應用軟件，其雲產品主要包括雲計算、存儲和分發。雲計算產品方面，集

團的金山裸金屬服務器提供按需交付的高性能計算資源，並為客戶提供可用性、敏捷性、可擴展

性和靈活性等優勢，與傳統ＩＴ基礎設施相比，雲計算產品的使用可以快速適應客戶的業務需求

，而毋須在硬件上進行大量投資。此外，集團還提供其他雲計算產品，包括雲網絡、數據庫、數

據倉庫、大數據和安全產品。雲存儲產品方面，集團的ＫｉｎｇＳｔｏｒａｇｅ提供高安全性、

高性價比的數字化數據存儲基礎設施，可應要求異地或本地部署。雲分發產品方面，集團的金山

雲分發網絡允許用戶利用其提供的額外增值服務，例如大規模存儲、流式編解碼以及高清視頻解

決方案，進一步提升其業務營運。



＊收入複合年增長率達５１％，已實現正淨經營現金流量＊



按總收入計，金山雲是中國第四大雲服務商，２０２１年佔市場份額３﹒１％。截至

２０２１年１２月３１日止年度，其７９５１名客戶遍及多個垂直行業，如視頻、公共服務、醫

療健康、遊戲及金融服務等。過去幾年，集團業務實現快速增長，２０１９年至２０２１年的收

入複合年增長率為５１﹒３％。由於對基礎設施及技術的持續投資，集團仍錄得經營虧損。不過

，於２０２２年第二季度及第三季度，集團已實現正淨經營現金流量，分別為３﹒４３億元人民

幣和１億元人民幣。



＊將更關注利潤率較高公有雲產品，建議２﹒３２元買入＊



為提高效率及控制成本，集團已作出戰略性業務調整，包括縮減ＣＤＮ產品規模及決定專注

於優質行業雲項目。展望未來，集團將繼續多元化其優質客戶群，優化資源及穩定價格，同時將

更多地關注利潤率相對較高的公有雲產品。建議買入價２﹒３２元，目標２﹒６５元，止蝕位

２﹒２元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

