《缸邊隨筆－石鏡泉》假可成真？

《缸邊隨筆》美國本周五（１０日）公布就業數據，筆者對美政府「報喜不報憂」的做法，

就一直存疑。因為連美國費城聯儲局這樣一個政府機構也指美國勞工部，由去年３月至６月，已

誇大了就業人數最少１１０萬！



之後的再誇大，不用說了。投資者對美國這些像海水般多的「水份」，真不可斗量。



美國的就業數據有蠱惑，可追溯至去年６月份的就業報告。當時的就業人數，機構調查與家

庭調查的數據有天淵之別：機構調查顯示，就業人數增加了３７﹒２萬；家庭調查卻顯示，去年

６月份的職位下降了３１﹒５萬，數量僅次於去年４月份職位暴跌的３５﹒３萬，是自２０２０

年３月以來，跌得最多。兩個調查，正負數相差近７０萬人，不容忽視。



＊誤差：２７０ 萬職位？＊



直至去年１１月，機構調查和家庭調查之間的數據差距更達２７０萬個職位！數據有誤，至

去年１２月才獲一個區域儲局：費城聯儲局側面證實了。當時費城儲局公布了一份比美國勞工統

計局（ＢＬＳ）「更全面、更準確」的就業估計，指出那段期間只增加了約１萬個職位，而不是

各州估計的總和：逾１１０萬個（１１２﹒１５萬個）職位！而美國最新就業統計（ＣＥＳ）也

估計在那段期間，淨增長逾１００萬個職位！眾多調查，信哪個好？所謂孤證不立，要看事實。



＊事實一：ＪＯＬＴＳ 數據不妥＊



瑞銀（ＵＢＳ）數據顯示，自去年第二季起，美國職位空缺已有下降趨勢，但美國官方的空

缺及勞工變動調查（Ｊｏｂ Ｏｐｅｎｉｎｇｓ ａｎｄ Ｌａｂｏｒ Ｔｕｒｎｏｖｅｒ

Ｓｕｒｖｅｙ， ＪＯＬＴＳ）卻未有下降。數據既與事實不符，又有刻意誇大空缺數量之嫌。



＊事實二：官方數據與事實不符＊



美國最新的勞工數據顯示，去年１２月份有１１００萬個職位空缺及５７０萬失業人口，工

資有上調壓力。因為每個失業者會有近２個（１﹒９２個）職位空缺供選擇，公司要成功搶到合

適人才，人工、待遇便要有競爭力。



《華爾街日報》編輯Ｈｉｌｓｅｎｒａｔｈ，他一直是美政府的代言人，卻引述了兩家大型

在綫招聘公司ＺｉｐＲｅｃｒｕｉｔｅｒ和Ｒｅｃｒｕｉｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ的數據，指出職

位空缺數量減少的幅度，超過了勞工部公布的職位空缺的下降幅度。果然是假的真不了。



＊事實三：裁員人數有誤＊



美媒《Ｚｅｒｏ Ｈｅｄｇｅ》從美國政府發予各大州份的《勞工調整及再培訓通知》

（Ｗｏｒｋｅｒ Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ ａｎｄ Ｒｅｔｒａｉｎｉｎｇ

Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ， ＷＡＲＮ）中，發現企業裁員人數並不如官方公布的樂觀。



＊事實四：首季科企裁員勁＊



美國勞工統計局上月報告稱，隨著餐館、醫院、療養院和託兒中心的職位增加，１月份的招

聘人數激增，抵銷了亞馬遜、微軟公司等科企的裁員人數。不過，據ｌａｙｏｆｆｓ﹒ｆｙｉ資

料顯示，第一季度科企裁員已創歷史新高。



想知道實際就業情況，最好問問招聘公司，他們會看到打工仔求職有多難。

ＺｉｐＲｅｃｒｕｉｔｅｒ的ＣＥＯ就指出，求職者不斷激增。因職位減少了，求職者便需要更

長的時間，才可找到工作；Ｒｅｃｒｕｉｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ的ＣＥＯ則說，即使勞動力短缺

，但許多行業僱主的招聘意慾下降，因美國有經濟衰退風險，僱主招聘，變得愈來愈謹慎。



＊破產：海嘯以來之最＊



以上只描述了就業市場中，勞工（即打工仔）的部分，但私人機構（即老闆們）的情況又如

何？可能更令人憂慮。今年１月，美國已有２０家負債超過５０００萬美元的公司申請破產，而

公司申請破產之數比１３年來任何一年的１月份都要多。



彭博數據顯示，截至２月底，美國最少有３９家大公司申請破產，行業涵蓋製藥、新冠檢測

棒製造、節日零售、床褥製造等行業，而破產申請數量增速之快，也是自金融海嘯以來之最。正

是：皮之不存，毛將焉附？公司破產、倒閉，老闆生意做不下去，打工仔還有甚麼工可打？



美儲局側重看就業數據，指美國內經濟表現還不錯。誰知有意或無意，就業數據與經濟現實

有大段距離，但鮑威爾仍口硬加息。還想沿一條錯的路，繼續走下去？何時醜婦見家翁，是硬加

息至爆煲時！《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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