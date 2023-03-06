《經濟通通訊社６日專訊》據英國《金融時報》引述消息報道，中國已要求香港政界人士和
商界大亨放棄外國護照，才能獲選為中國全國人大代表。以上消息來自一名新代表、一名前代表
和另一名了解遴選過程的人士。
報道指，至少一名打算尋求連任的全國人大代表因持有英國國民（海外）（ＢＮＯ）護照而
未果。
香港中聯辦未有回應英國《金融時報》的置評要求。（ｃｌ）（ｚｚ）
06/03/2023 09:37
【香港政情】外媒：本港精英若要獲選人大代表須放棄外國護照
《經濟通通訊社６日專訊》據英國《金融時報》引述消息報道，中國已要求香港政界人士和
商界大亨放棄外國護照，才能獲選為中國全國人大代表。以上消息來自一名新代表、一名前代表
和另一名了解遴選過程的人士。
報道指，至少一名打算尋求連任的全國人大代表因持有英國國民（海外）（ＢＮＯ）護照而
未果。
香港中聯辦未有回應英國《金融時報》的置評要求。（ｃｌ）（ｚｚ）
|中國故事06/03/2023
王超：渲染中歐是「制度性對手」不符合雙方利益
|財經熱話06/03/2023
【虛幣世界】LDO大跌10%，有傳美國證券委員會向其「開刀」
|中國故事04/03/2023
【兩會焦點】全國人大明開幕13日閉幕 會期8日半
|中國故事03/03/2023
《神州經脈》政協會期7天半 人幣今年保持穩定 滬綜指周升2%
|財經熱話03/03/2023
《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常 中線目標價13銀
|香港要聞03/03/2023
高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰