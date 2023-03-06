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06/03/2023 09:37

【香港政情】外媒：本港精英若要獲選人大代表須放棄外國護照

　　《經濟通通訊社６日專訊》據英國《金融時報》引述消息報道，中國已要求香港政界人士和
商界大亨放棄外國護照，才能獲選為中國全國人大代表。以上消息來自一名新代表、一名前代表
和另一名了解遴選過程的人士。
　　報道指，至少一名打算尋求連任的全國人大代表因持有英國國民（海外）（ＢＮＯ）護照而
未果。
　　香港中聯辦未有回應英國《金融時報》的置評要求。（ｃｌ）（ｚｚ）

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