【香港政情】外媒：本港精英若要獲選人大代表須放棄外國護照

《經濟通通訊社６日專訊》據英國《金融時報》引述消息報道，中國已要求香港政界人士和

商界大亨放棄外國護照，才能獲選為中國全國人大代表。以上消息來自一名新代表、一名前代表

和另一名了解遴選過程的人士。

報道指，至少一名打算尋求連任的全國人大代表因持有英國國民（海外）（ＢＮＯ）護照而

未果。

香港中聯辦未有回應英國《金融時報》的置評要求。（ｃｌ）（ｚｚ）

