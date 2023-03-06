【兩會焦點】夏寶龍昨天下午會見李家超

《經濟通通訊社６日專訊》國務院港澳辦公室公布，昨天（５日）下午，中央港澳工作領導
小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍在釣魚臺國賓館會見了來京列席十四屆全國人大一次會議開
幕會的香港特首李家超。
李家超將於今日下午回港，稍後將再次赴京出席下周一的人大閉幕式，並拜訪不同部委領導
。（ｃｌ）
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