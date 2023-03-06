【香港政情】行政會議休會兩周，３月２１日復會

《經濟通通訊社６日專訊》行政會議秘書處表示，由於身兼港區全國人大代表和港區全國政

協委員的行政會議成員需分別出席於北京舉行的第十四屆全國人民代表大會第一次會議和中國人

民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議，行政會議明日（７日）及３月１４日不舉行會

議，３月２１日復會。（ｃｌ）

