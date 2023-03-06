【香港要聞】廉署去年收到貪污投訴１８３５宗，跌近兩成

《經濟通通訊社６日專訊》廉政公署表示，香港貪污情況繼續受控，去年共接獲１８３５宗

貪污投訴（不包括選舉投訴），較２０２１年下跌４２９宗或１９％；可追查投訴為１４３８宗

，下跌３００宗或１７％，全年共２０４人被檢控。涉及政府、公共機構及私營機構的貪污投訴

數字均下跌，其中以私營機構的跌幅較為顯著。廉署相信貪污投訴下跌主因是去年初第五波疫情

導致經濟活動減少，情況有如２０２０年疫情爆發初期。



＊１２人因選舉罪被定罪＊



去年廉署就該四場選舉分別接獲２０宗、９６宗、５宗及１４宗的選舉投訴，當中２０宗、

９６宗、五宗及１２宗屬可追查投訴。去年１１人因選舉罪行而被檢控；１２人因干犯選舉罪行

被定罪。此外，２２人因干犯輕微選舉罪行（主要涉及選舉開支）被予以警告。



＊明年慶祝五十周年，正構建廉政學院＊



廉署亦計劃利用「廉政學院」透過國際平台優化香港廉潔度的調查，向國際社會真實反映香

港的廉潔情況，說好香港故事。最後，廉署會積極探討為學院的課程提供資歷架構認證。

２０２４年為廉署成立五十周年的金禧年，公署將籌備一連串活動，包括國際會議、開放日

、廉政電視劇集、紀念特刊和公眾參與活動，向香港及國際社會展示廉署打擊貪污的決心和香港

得來不易的反貪成果。（ｃｌ）

