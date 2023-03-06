【國際要聞】拜登出席「血腥星期日」悼念活動，爭取黑人支持

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統拜登出席阿拉巴馬州塞爾瑪的「血腥星期日」悼念活動

，意圖在即將舉行的總統選舉中爭取黑人的支持。

他表示，政府正在努力確保沒有人被排除在外，希望每個人都有參與的機會。

分析指，拜登在２０２０年的總統選舉獲得了８７％的黑人選票，所以極力爭取２０２４年

選舉他們繼續投票支持。

１９６５年，黑人示威者參與遊行爭取投票權，但白人州警使用暴力阻止示威，導致大量示

威者受傷，史稱「血腥星期日」。（ｒｃ）

