【國際要聞】由於設備故障，英國向歐洲輸送天然氣主要管道關閉

《經濟通通訊社６日專訊》由於設備故障，英國通過比利時向歐洲大陸輸送天然氣的主要管

道關閉。

營運商Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｏｒ Ｌｔｄ表示，預計主要管道關閉將持續到３月８日

。

在俄羅斯大幅削減出口後，該管道一直是向歐盟供應的重要來源。不過，今年冬天天氣溫暖

，歐盟的天然氣庫存高於正常水平。（ｒｃ）

