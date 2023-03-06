【國際要聞】由於設備故障，英國向歐洲輸送天然氣主要管道關閉

《經濟通通訊社６日專訊》由於設備故障，英國通過比利時向歐洲大陸輸送天然氣的主要管
道關閉。
營運商Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｏｒ Ｌｔｄ表示，預計主要管道關閉將持續到３月８日
。
在俄羅斯大幅削減出口後，該管道一直是向歐盟供應的重要來源。不過，今年冬天天氣溫暖
，歐盟的天然氣庫存高於正常水平。（ｒｃ）
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