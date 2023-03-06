【外圍經濟】沙特阿拉伯上調４月份銷往亞歐兩地的油價

《經濟通通訊社６日專訊》沙特阿拉伯上調４月份銷往亞歐兩地的原油價格，阿拉伯輕質原

油價格上調至每桶高於區域基準２﹒５美元，比３月份的水平高出０﹒５美元。

雖然原油期貨價格今年稍為下跌，但分析預計，隨著中國經濟復甦以及其他主要經濟體的通

脹放緩，原油期貨價格可能會上漲至每桶１００美元。

沙特４月銷往美國的原油價格則維持不變，銷往西北歐和地中海地區的油價則最高每桶上漲

１﹒３美元。（ｒｃ）

