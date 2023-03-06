【外圍經濟】巴西開發銀行計劃將信貸業務增１倍至４００億美元

《經濟通通訊社６日專訊》巴西開發銀行計劃在沒有巴西財政部幫助的情況下發行免稅債券

，將信貸業務增加１倍至近４００億美元。

規劃及項目結構主管Ｎｅｌｓｏｎ Ｂａｒｂｏｓａ表示，這些債券將與開發銀行希望投資

領域的發展項目掛勾，例如能源轉型、創新和基礎設施。

他表示，政府希望避免過去的錯誤，包括大量注入公共資金，因為這會損害公共財政和巴西

的財政信譽。（ｒｃ）

