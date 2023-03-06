《經濟通通訊社６日專訊》巴西開發銀行計劃在沒有巴西財政部幫助的情況下發行免稅債券
，將信貸業務增加１倍至近４００億美元。
規劃及項目結構主管Ｎｅｌｓｏｎ Ｂａｒｂｏｓａ表示，這些債券將與開發銀行希望投資
領域的發展項目掛勾，例如能源轉型、創新和基礎設施。
他表示，政府希望避免過去的錯誤，包括大量注入公共資金，因為這會損害公共財政和巴西
的財政信譽。（ｒｃ）
06/03/2023 14:25
【外圍經濟】巴西開發銀行計劃將信貸業務增１倍至４００億美元
《經濟通通訊社６日專訊》巴西開發銀行計劃在沒有巴西財政部幫助的情況下發行免稅債券
，將信貸業務增加１倍至近４００億美元。
規劃及項目結構主管Ｎｅｌｓｏｎ Ｂａｒｂｏｓａ表示，這些債券將與開發銀行希望投資
領域的發展項目掛勾，例如能源轉型、創新和基礎設施。
他表示，政府希望避免過去的錯誤，包括大量注入公共資金，因為這會損害公共財政和巴西
的財政信譽。（ｒｃ）
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