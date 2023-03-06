【外圍經濟】意存貸公司ＣＤＰ及麥格理２００億歐元競購電信固網

《經濟通通訊社６日專訊》意大利存貸款公司（ＣＤＰ）及麥格理集團向意大利電信的固定
電話網絡提出要約，與ＫＫＲ公司展開數十億歐元的收購戰。
知情人士表示，出價與ＫＫＲ對該網絡２００億歐元的估值相符，但提供的現金更多。
ＣＤＰ和麥格理最初希望與ＫＫＲ一起提出要約，但後來決定自己提出。
意大利電信在聲明中表示，要約將接受意大利電信關聯方委員會的初步審查。（ｒｃ）
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