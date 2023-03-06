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06/03/2023 15:09

【外圍經濟】脫歐談判完畢，英國國會議員冀政府減稅

　　《經濟通通訊社６日專訊》分析指，英國首相辛偉誠希望利用他與歐盟在北愛爾蘭達成的協
議來鞏固自己的聲譽，爭取黨員支持。不過，他的幾名內閣成員已經有其他想法，他們希望政　
府減稅。
　　距離３月１５日公布預算案還有不到兩周的時間。最近幾天，兩名內閣成員提出了一個想法
，即財政大臣侯俊偉應該取消或減少之前宣布的公司稅上調。另外一名內閣成員即更為進取，認
為應該減低主要稅率。
　　不過，放棄將公司稅從１９％提高到２５％的計劃非常不容易，可能導致市場動蕩，令部分
保守黨支持者在下屆選舉轉投工黨。（ｒｃ）

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