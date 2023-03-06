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06/03/2023 07:51

【企業盈警】味千（５３８）料去年盈轉虧最多１﹒７億人幣

　　《經濟通通訊社６日專訊》味千（中國）（００５３８）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度虧損介乎約１﹒２億至１﹒７億元人民幣，２０２１年度純利２０９４萬元人民幣。
　　該集團指，轉盈為虧主因新冠肺炎疫情為業務帶來負面影響。疫情導致收入下降，門店減少
，令營運效率下降，以及金融資產及投資物業確認減值虧損。減值虧損主因投資對象營運表現未
如理想，引致減值虧損及環球利率上升，導致資產估值普遍下降。
　　該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

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