【企業盈警】艾美疫苗（０６６６０）料去年虧損最多２﹒７億人幣

《經濟通通訊社６日專訊》艾美疫苗（０６６６０）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度淨虧損介乎２﹒０３億至２﹒７億元人民幣，比２０２１年度淨虧損減少約６０％至７０％。

該集團指，淨虧損收窄主因去年度整體開支比２０２１年度有較大減少。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

