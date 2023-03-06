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06/03/2023 07:51

【企業盈警】艾美疫苗（０６６６０）料去年虧損最多２﹒７億人幣

　　《經濟通通訊社６日專訊》艾美疫苗（０６６６０）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度淨虧損介乎２﹒０３億至２﹒７億元人民幣，比２０２１年度淨虧損減少約６０％至７０％。
　　該集團指，淨虧損收窄主因去年度整體開支比２０２１年度有較大減少。
　　該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

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