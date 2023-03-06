《經濟通通訊社６日專訊》艾美疫苗（０６６６０）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度淨虧損介乎２﹒０３億至２﹒７億元人民幣，比２０２１年度淨虧損減少約６０％至７０％。
該集團指，淨虧損收窄主因去年度整體開支比２０２１年度有較大減少。
該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）
06/03/2023 07:51
【企業盈警】艾美疫苗（０６６６０）料去年虧損最多２﹒７億人幣
《經濟通通訊社６日專訊》艾美疫苗（０６６６０）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度淨虧損介乎２﹒０３億至２﹒７億元人民幣，比２０２１年度淨虧損減少約６０％至７０％。
該集團指，淨虧損收窄主因去年度整體開支比２０２１年度有較大減少。
該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）
|中國故事04/03/2023
【兩會焦點】全國人大明開幕13日閉幕 會期8日半
|中國故事03/03/2023
《神州經脈》政協會期7天半 人幣今年保持穩定 滬綜指周升2%
|財經熱話03/03/2023
《嚟緊炒D乜》國泰受惠通關復常 中線目標價13銀
|香港要聞03/03/2023
高鐵香港段下周六起分階段恢復長途服務
|財經熱話03/03/2023
電動車市場降溫鋰價跌跌不休 大行仍叫Buy 贛鋒天齊可趁低吸博反彈？
|香港要聞03/03/2023
筲箕灣68歲男子感染類鼻疽，今年共錄3宗個案
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰